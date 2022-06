God save the Queen..ora e sempre! (Di domenica 5 giugno 2022) Dio salvi la nostra benevola Regina! A lungo viva la nostra nobile Regina, Dio salvi la Regina! La invii vittoriosa, felice e gloriosa, a regnare a lungo su di noi, Dio salvi la Regina! (Traduzione prima parte inno inglese) God save the Queen. Davvero. 70 anni di regno. Lo riscrivo, che se lo leggete ad alta voce mette ansia pure a voi: 70 ANNI DI REGNO. Il 6 febbraio del 1952 Elisabetta II d’Inghilterra saliva al trono. È diventata regina all’età di 25 anni, roba che la gente normale esce dall’università a quell’età e vive ancora con i genitori. Elisabetta II è la più longeva regina mai salita sul trono inglese. Elisabetta II ha attraversato le fasi più importanti della storia del secolo scorso. E pure quelle del primo ventennio degli anni 2000. Queen Elizabeth ha 96 anni ed ha sconfitto pure il Covid. Qualcuno pensa che ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 5 giugno 2022) Dio salvi la nostra benevola Regina! A lungo viva la nostra nobile Regina, Dio salvi la Regina! La invii vittoriosa, felice e gloriosa, a regnare a lungo su di noi, Dio salvi la Regina! (Traduzione prima parte inno inglese) Godthe. Davvero. 70 anni di regno. Lo riscrivo, che se lo leggete ad alta voce mette ansia pure a voi: 70 ANNI DI REGNO. Il 6 febbraio del 1952 Elisabetta II d’Inghilterra saliva al trono. È diventata regina all’età di 25 anni, roba che la gente normale esce dall’università a quell’età e vive ancora con i genitori. Elisabetta II è la più longeva regina mai salita sul trono inglese. Elisabetta II ha attraversato le fasi più importanti della storia del secolo scorso. E pure quelle del primo ventennio degli anni 2000.Elizabeth ha 96 anni ed ha sconfitto pure il Covid. Qualcuno pensa che ...

