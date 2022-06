Da Roma – Sarri vuole Mertens, operazione alla Lotito ma c’è un grosso problema (Di domenica 5 giugno 2022) Dries Mertens piace alla Lazio di Maurizio Sarri, il giocatore belga non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli. La situazione del giocatore è molto delicata. Secondo Alvino, De Laurentiis attende una risposta da Mertens, dopo avergli fatto una richiesta specifica. Intanto i giorni passano e le voci su interessamento della Lazio si fanno sempre più importanti. Paolo Cericola, giornalista di Radio Radio, fa sapere che “De Laurentiis e Lotito sono molto amici, in Lega fanno fronte comune. Il presidente della Lazio non farebbe mai uno sgarbo al suo collega, ma non dimentichiamoci che c’è Sarri che vuole forzare la mano per avere un vice Immobile di assoluto livello“. È proprio il fatto di fare il vice che non sembra andare a genio al giocatore del Napoli, che si ... Leggi su napolipiu (Di domenica 5 giugno 2022) DriespiaceLazio di Maurizio, il giocatore belga non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli. La situazione del giocatore è molto delicata. Secondo Alvino, De Laurentiis attende una risposta da, dopo avergli fatto una richiesta specifica. Intanto i giorni passano e le voci su interessamento della Lazio si fanno sempre più importanti. Paolo Cericola, giornalista di Radio Radio, fa sapere che “De Laurentiis esono molto amici, in Lega fanno fronte comune. Il presidente della Lazio non farebbe mai uno sgarbo al suo collega, ma non dimentichiamoci che c’ècheforzare la mano per avere un vice Immobile di assoluto livello“. È proprio il fatto di fare il vice che non sembra andare a genio al giocatore del Napoli, che si ...

