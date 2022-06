Blocco 181 – Original Soundtrack è l’album più venduto della settimana

(Di domenica 5 giugno 2022)181 –collaborativo che vede alla direzione artistica Salmo è il disco piùin Italia181 –collaborativo che vede alla direzione artistica Salmo, uscito il 27 maggio, è il disco piùin Italia, #1 nella classifica album FIMI/Gfk.ha debuttato in posizione #6 nella Top Albums Debut Global Chart di Spotify27-30 maggio. Il disco, disponibile anche in versione cd autografato standard oltre che in una speciale deluxe edition, è ispirato all’omonima nuova serie Sky181, di cui Salmo è supervisore e produttore ...

Momento particolarmente felice per Salmo , questa settimana infatti la colonna sonora "Blocco 181 - Original Soundtrack", album che lo vede alla direzione artistica, oltre che alla produzione, ha conquistato il primo posto della classifica di vendita. Il musicista di Olbia tornerà ad ...La vetta della classifica italiana di vendita tra gli album passa di mano: Harry Styles lascia spazio al la colonna sonora della serie televisiva 'Blocco 181'. Ma il 28enne ex One Direction con il suo "Harry's house" ha praticamente monopolizzato la classifica dei singoli negli Stati Uniti, oltre che primeggiare con il suo nuovo album.