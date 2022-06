Al via The Blacklist 8 su Rai2, l’ultima stagione con Megan Boone: trame e programmazione dal 5 giugno (Di domenica 5 giugno 2022) Parte The Blacklist 8 su Rai2, una stagione cruciale perché segna l’uscita di scena dell’attrice Megan Boone, che ha abbandonato la serie tv alla scadenza del suo contratto, quindi al termine dell’ottava stagione. Oltre a lei, anche il creatore e sceneggiatore Jon Bokenkamp ha detto addio al crime poliziesco. The Blacklist 8 su Rai2 va in onda a partire da domenica 5 giugno e proseguirà con una doppia programmazione nel weekend. Di seguito tutti i dettagli. La trama dell’ottava stagione ruota intorno a Red che affronta il suo nemico più formidabile: Elizabeth Keen. Quest’ultima deve capire fino a che punto è disposta a spingersi pur di capire perché il criminale sia entrato nella sua vita. Lo ... Leggi su optimagazine (Di domenica 5 giugno 2022) Parte The8 su, unacruciale perché segna l’uscita di scena dell’attrice, che ha abbandonato la serie tv alla scadenza del suo contratto, quindi al termine dell’ottava. Oltre a lei, anche il creatore e sceneggiatore Jon Bokenkamp ha detto addio al crime poliziesco. The8 suva in onda a partire da domenica 5e proseguirà con una doppianel weekend. Di seguito tutti i dettagli. La trama dell’ottavaruota intorno a Red che affronta il suo nemico più formidabile: Elizabeth Keen. Quest’ultima deve capire fino a che punto è disposta a spingersi pur di capire perché il criminale sia entrato nella sua vita. Lo ...

