Al mare assediati dagli abusivi e circondati da vu' cumprà

Leggi su iltempo

(Di domenica 5 giugno 2022) Invasione di vue parcheggiatorisul litorale. In questo primo weekend di giugno, complice il sole e le temperature elevate, si è registrato un boom di turisti sulle spiagge romane che ha attirato l'attenzione di un esercito di, perlopiù stranieri, pronti a vendere di tutto e chiedere qualche manciata di euro ad ogni passante per il parcheggio. Da Nettuno a Civitavecchia, passando per Torvaianica e Ostia, la spiaggia si è trasformata così in una vera e propria casbah. Un via vai senza sosta di vu', che fanno su e giù tra lettini, sdraio e ombrelloni, incuranti di ogni regola con tanti parcheggiatoriche su strada chiedono soldi per sorvegliare le auto in posti pubblici. Tra le mete più prese d'assalto, le dune di Ostia, dove da anni stranieri, ma non solo, ...