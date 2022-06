Turisti lanciano un monopattino a Trinità de Monti | danni alla scalinata romana

(Di sabato 4 giugno 2022) Anche icontribuiscono al degrado di Roma. Una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale ha fermato nella notte tra giovedì e venerdì una coppia diper aver danneggiato ladidecon un. In particolare, intorno alle 2:45 del 3 giugno i due, di nazionalità americana di 28 anni lei e 29 lui, sono stati fermati dagli agenti del primo gruppo Trevi e al termine degli accertamenti sono stati entrambi sanzionati per un importo complessivo di 800 euro, secondo quanto disposto dal regolamento di polizia urbana ed è stato applicato loro il daspo urbano. Per la donna è scattata anche la denuncia per danneggiamento a bene monumentale, poiché ha lanciato ildi proposito. Ulteriori accertamenti da parte ...

Una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale ha fermato una coppia di turisti per aver danneggiato la scalinata di Trinità de Monti con un monopattino. I due sono stati sanzionati con una multa da 800 euro. Il fatto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Intorno alle 2:45 del 3 giugno. Al termine degli accertamenti, la coppia di turisti è stata sanzionata per un importo complessivo di 800 euro. Il fatto diviene ancora più grave se si considera che la donna ha lanciato il monopattino di proposito.