“Tale e quale show 2022” | Katia Ricciarelli fuori dal cast | l’indiscrezione

(Di sabato 4 giugno 2022)a «», era questa la voce circolata con forza negli ultimi giorni. Il pubblico, dopo la sua esperienza al «Grande Fratello Vip», era lieto di ritrovare l’ex moglie di Pippo Baudo tra i protagonisti del programma di Raiuno condotto da Carlo Conti. dunque ad accogliere nelle rispettive case la soprano. L’affare però sembrerebbe sfumato… La pagina «Thepipol tv» ha fatto sapere che iing di «» per trovare i nuovi concorrenti della prossima edizione sono chiusi. Non solo, altre indiscrezioni son saltatesulla seguitissima trasmissione: salvo colpi di scena dell’ultimo minuto il format di successo dovrebbe iniziare a settembre. In base ai ...

Sabri_Alfa : RT @sonounafatina_: la vecchiarelli che rifiuta tale e quale show la vera busta gold shock del giorno ???? - MichaelGiulian2 : Tale e quale ?? - maximovirno : @Gianna93103274 @Nonha_stata ??????????????tale e quale site assassinanti dalla paura - yvylu : @acajouli @crlggg @repubblica Zaia è un buffone tale e quale a Salvini, direi che molti veneti si stan svegliando,… - paladino_clara : RT @blogtivvu: Le sorelle Selassiè nel cast di Tale e Quale Show: Alex Belli in “prova”, Katia Ricciarelli dice “no” -

Come rivelato dai ragazzi di "The Pipol Tv", Carlo Conti starebbe valutando di chiamare nel cast le sorelle Selassié e soprattutto l'attore Alex Belli.Secondo le ultime indiscrezioni Katia Ricciarelli non farà parte di "Tale e quale show" per prendere parte alla prossima edizione del "Grande Fratello Vip".