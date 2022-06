Tabellone Atp S-Hertogenbosch 2022, Medvedev numero uno: al via anche Auger-Aliassime (Di sabato 4 giugno 2022) Il Tabellone principale del torneo Atp 250 di S-Hertogenbosch 2022 (erba). Il numero uno del seeding è il russo Daniil Medvedev. In campo anche il giovane canadese Felix Auger-Aliassime, in gran fiducia dopo lo straordinario ottavo di finale giocato al Roland Garros contro Nadal. Presenti anche l’americano Taylor Fritz, l’australiano Alex De Minaur, il russo Karen Kachanov e il padrone di casa Botic Van De Zandschulp. Non c’è alcun italiano al via in attesa di Andreas Seppi, che dovrà giocare il turno decisivo delle qualificazioni. Di seguito il Tabellone completo con tutti gli accoppiamenti aggiornati. IL Tabellone COMPLETO PRIMO TURNO (1) Medvedev vs bye Duckworth vs (Q) Ivashka vs ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Ilprincipale del torneo Atp 250 di S-(erba). Iluno del seeding è il russo Daniil. In campoil giovane canadese Felix, in gran fiducia dopo lo straordinario ottavo di finale giocato al Roland Garros contro Nadal. Presentil’americano Taylor Fritz, l’australiano Alex De Minaur, il russo Karen Kachanov e il padrone di casa Botic Van De Zandschulp. Non c’è alcun italiano al via in attesa di Andreas Seppi, che dovrà giocare il turno decisivo delle qualificazioni. Di seguito ilcompleto con tutti gli accoppiamenti aggiornati. ILCOMPLETO PRIMO TURNO (1)vs bye Duckworth vs (Q) Ivashka vs ...

Advertising

sportface2016 : #AtpSHertogenbosch | Il tabellone principale, #Medvedev numero uno: al via anche #AugerAliassime - _mariosergio : RT @LorenzoAndreol4: Il tabellone principale del torneo ATP 250 di Stoccarda. Per Musetti c'è Basilashvili, mentre Sonego se la vedrà con P… - LorenzoAndreol4 : Il tabellone principale del torneo ATP 250 di Stoccarda. Per Musetti c'è Basilashvili, mentre Sonego se la vedrà co… - sportface2016 : #AtpStoccarda | Il tabellone principale, #Tsitsipas guida il seeding: al via anche #Berrettini, #Sonego e #Musetti - livetennisit : ATP 250 Stoccarda e s’Hertogenbosch: Il Tabellone di Qualificazione. Al via Andreas Seppi per i colori italiani in… -