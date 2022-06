Sky: fibra e streaming in un abbonamento scontato anche a giugno (Di sabato 4 giugno 2022) Sky offre l’abbonamento ideale a chi cerca la nuova fibra per la propria abitazione e vuole anche usufruire di uno dei servizi streaming per cui l’azienda è nota. Con l’aiuto di Open Fiber, Sky è in grado di farlo e, in più, di offrire il pacchetto tutto in uno a prezzo scontato per i primi 18 mesi sia per la tariffa telefonica che per i pacchetti streaming Sky TV e Sky Cinema che include Netflix. Windtre sul fisso, le offerte di giugno 2022 Con Sky hai fibra e streaming Con Sky, oltre a chiamate e navigazione, puoi attivare i pacchetti per la visione di contenuti in streaming e tutto è in offerta, sia la tariffa fibra che i pacchetti streaming. Sky TV e Netflix sono entrambi ... Leggi su pantareinews (Di sabato 4 giugno 2022) Sky offre l’ideale a chi cerca la nuovaper la propria abitazione e vuoleusufruire di uno dei serviziper cui l’azienda è nota. Con l’aiuto di Open Fiber, Sky è in grado di farlo e, in più, di offrire il pacchetto tutto in uno a prezzoper i primi 18 mesi sia per la tariffa telefonica che per i pacchettiSky TV e Sky Cinema che include Netflix. Windtre sul fisso, le offerte di2022 Con Sky haiCon Sky, oltre a chiamate e navigazione, puoi attivare i pacchetti per la visione di contenuti ine tutto è in offerta, sia la tariffache i pacchetti. Sky TV e Netflix sono entrambi ...

Advertising

BrunaPack : @Roberta91556490 Abito in un paesino del basso Piemonte. Qui cellulari, internet e tv sono un optional che funziona… - shareattiva : @Derby591 @pierpi13 Hai una fibra mista…é quello che é! Prova a vedere se il tuo indirizzo risulta attivabile in F… - shareattiva : RT @pierpi13: Quest'anno sono 25 anni di connessione ad internet. Ho avuto diversi provider sia ADSL che fibra ma una connessione affidabil… - giannifioreGF : #Sky: fibra e streaming in un abbonamento scontato anche a giugno - davez182 : @sano80 @mirkonicolino Mio padre che ha 80 e passa anni si è convertito suo malgrado (e con il mio aiuto da remoto)… -