“Si dovrebbe vergognare”. La manina dietro la bocciatura di Gratteri come ministro: la verità di Renzi (Di sabato 4 giugno 2022) Perché Nicola Gratteri non venne accettato da Giorgio Napolitano come ministro della Giustizia nel governo guidato da Matteo Renzi? È lo stesso ex presidente del Consiglio, ospite della puntata del 4 giugno di In Onda, programma tv di La7, a raccontarlo a David Parenzo e Concita De Gregorio, che avevano chiesto maggiori lumi sulla situazione del magistrato anti-mafia: “Non condivido tutto quello che dice Gratteri, come lui non condivide tutto quello che dico io, però avevamo un'idea che era quella di scardinare il potere delle correnti nel mondo della magistratura. Alcune correnti fanno il bello e il cattivo tempo nella magistratura. Ce n'è una Magistratura Democratica, che dice ‘intorno a Renzi va messo un cordone sanitario'. Questo non va bene, perché se uno commette ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022) Perché Nicolanon venne accettato da Giorgio Napolitanodella Giustizia nel governo guidato da Matteo? È lo stesso ex presidente del Consiglio, ospite della puntata del 4 giugno di In Onda, programma tv di La7, a raccontarlo a David Parenzo e Concita De Gregorio, che avevano chiesto maggiori lumi sulla situazione del magistrato anti-mafia: “Non condivido tutto quello che dicelui non condivide tutto quello che dico io, però avevamo un'idea che era quella di scardinare il potere delle correnti nel mondo della magistratura. Alcune correnti fanno il bello e il cattivo tempo nella magistratura. Ce n'è una Magistratura Democratica, che dice ‘intorno ava messo un cordone sanitario'. Questo non va bene, perché se uno commette ...

