Serenata rap per andare a votare ai referendum sulla giustizia

(Di sabato 4 giugno 2022) Il 12 giugno non ti far fregare per ivai aLa malaè una questione colossale che alla democrazia fa un gran male “Non mi riguarda” non lo puoi dire prima o poi anche te può colpire non solo Tortora ne fu travolto fino a morire mille innocenti l’anno ne vanno a patire Con idecidi tu con idecidi tu L’Associazione magistrati ivuole boicottare le correnti a spartirsi il potere voglion continuare Il caso Palamara lo ha dimostratoin quale verminaio il CSM han trasformatocontro le riforme della Cartabia han scioperato neppure le leggi del Parlamento hanno accettato L’indipendenza del magistrato han sequestrato, la presunzione di non colpevolezza hanno stracciato, l’equilibrio dei poteri hanno sovvertito e la Costituzione stessa ...