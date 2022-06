Pallanuoto, Pro Recco dieci e lode! Impresa ai rigori in Serbia, liguri campioni d’Europa! (Di sabato 4 giugno 2022) Vincere non è mai facile, ripetersi, anno dopo anno, è ancor più difficile. La Pro Recco però fa un altro passo verso la leggenda: i liguri in quel di Belgrado si laureano nuovamente campioni d’Europa. Seconda Champions League vinta consecutivamente per la squadra italiana, decima della sua storia, terzo trofeo stagionale in un’annata praticamente perfetta che aveva già visto trionfarli in campionato e Coppa Italia. Nell’ultimo emozionante atto in terra serba, con una piscina intera a fare il tifo contro, i recchelini sono riusciti ad imporsi per 17-16 dopo i tiri di rigore sui padroni di casa del Novi Beograd. Pallanuoto, Champions League 2022: quarto posto per l’AN Brescia, il Ferencvaros si impone nella finalina Partita durissima che ha visto un continuo botta e risposta, con tensione molto alta e giocate ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Vincere non è mai facile, ripetersi, anno dopo anno, è ancor più difficile. La Properò fa un altro passo verso la leggenda: iin quel di Belgrado si laureano nuovamented’Europa. Seconda Champions League vinta consecutivamente per la squadra italiana, decima della sua storia, terzo trofeo stagionale in un’annata praticamente perfetta che aveva già visto trionfarli in campionato e Coppa Italia. Nell’ultimo emozionante atto in terra serba, con una piscina intera a fare il tifo contro, i recchelini sono riusciti ad imporsi per 17-16 dopo i tiri di rigore sui padroni di casa del Novi Beograd., Champions League 2022: quarto posto per l’AN Brescia, il Ferencvaros si impone nella finalina Partita durissima che ha visto un continuo botta e risposta, con tensione molto alta e giocate ...

