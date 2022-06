LIVE Moto2, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: si migliorano quasi tutti, i primi sei in 60 millesimi (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 11.19 Per il momento non brilla Celestino Vietti, ma virtualmente è comunque qualificato per il Q2: A tough weekend for the World Championship leader He'll be looking to find something special on his second run #Moto2 #CatalanGP pic.twitter.com/CU9PVU06vZ — MotoGP (@MotoGP) June 4, 2022 11.16 Marcel Schrotter continua a incrementare la sua prestazione nel primo settore ma perde in quelli successivi. 11.13 Per il momento nessuno si migliora, fase interlocutoria. 11.10 Solo tre piloti non hanno migliorato la propria prestazione in queste FP3: Aron Canet, Augusto Fernandez e Alonso Lopez. 11.07 Sesto Lorenzo Dalla Porta, dodicesimo Celestino Vietti, 16esimo Stefano Manzi, 17° Tony Arbolino, ventunesimo Niccolò Antonelli, 26esimo Alessandro Zaccone e infine 29° Simone Corsi. 11.04 Jake Dixon ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.19 Per il momento non brilla Celestino Vietti, ma virtualmente è comunque qualificato per il Q2: A tough weekend for the World Championship leader He'll be looking to find something special on his second run ##CatalanGP pic.twitter.com/CU9PVU06vZ — MotoGP (@MotoGP) June 4,11.16 Marcel Schrotter continua a incrementare la sua prestazione nel primo settore ma perde in quelli successivi. 11.13 Per il momento nessuno si migliora, fase interlocutoria. 11.10 Solo tre piloti non hanno migliorato la propria prestazione in queste FP3: Aron Canet, Augusto Fernandez e Alonso Lopez. 11.07 Sesto Lorenzo Dalla Porta, dodicesimo Celestino Vietti, 16esimo Stefano Manzi, 17° Tony Arbolino, ventunesimo Niccolò Antonelli, 26esimo Alessandro Zaccone e infine 29° Simone Corsi. 11.04 Jake Dixon ...

