L’amore dei giovani per Rino Gaetano raccontato da Carolina Germini (Di sabato 4 giugno 2022) In occasione dell’anniversario della morte di Rino Gaetano, avvenuta il 2 giugno 1981, abbiamo provato a spiegare come mai sia così amato soprattutto dai giovanissimi che, al momento della sua tragica scomparsa, non erano neanche nati. Per farlo abbiamo intervistato Carolina Germini che, insieme a suo padre Pierluigi, è autrice di un libro sull’intramontabile cantautore crotonese: “Raccontami di Rino” pubblicato nel 2021. Non la solita autobiografia, ma la vita di Rino vista attraverso gli occhi di uno dei suoi amici più cari. Un dialogo tra un padre e una figlia che ripercorre tutte le tappe della carriera musicale e non solo di Rino Gaetano, in un confronto tra due generazioni diverse. Intervista a Carolina ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 giugno 2022) In occasione dell’anniversario della morte di, avvenuta il 2 giugno 1981, abbiamo provato a spiegare come mai sia così amato soprattutto daissimi che, al momento della sua tragica scomparsa, non erano neanche nati. Per farlo abbiamo intervistatoche, insieme a suo padre Pierluigi, è autrice di un libro sull’intramontabile cantautore crotonese: “Raccontami di” pubblicato nel 2021. Non la solita autobiografia, ma la vita divista attraverso gli occhi di uno dei suoi amici più cari. Un dialogo tra un padre e una figlia che ripercorre tutte le tappe della carriera musicale e non solo di, in un confronto tra due generazioni diverse. Intervista a...

Advertising

emergency_ong : A #giugno tornano le #100cene per EMERGENCY: l'iniziativa che unisce l'amore per la buona #cucina a quello per le g… - lalla_tzn : #GerardPiqué e la grande cazzata di mettere le corna con una ventenne!! Una donna meravigliosa accanto e dei bimbi… - cinziaciuffani : @_impeppe03_ Jessica e Baru vi ringrazio per l'amore che ci avete trasmesso ,per le persone speciali che siete avet… - Maria_AnnaPatti : RT @cammisafra: L’amore, pensava, accade improvvisamente, con grandi accensioni e folgorazioni[…]strappa via la volontà come una foglia e t… - 1DMarty_me : RT @psychosaru: io sono sempre stata innamorata di dua lipa l’ho sempre guardata con gli occhi dell’amore ma dopo il concerto boh mi sento… -