In Italia 22.527 casi Covid e 47 morti. Tasso di positività giù all'11,9% (Di sabato 4 giugno 2022) AGI - Sono 22.527 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 9.429 di ieri e soprattutto i 18.255 di sabato scorso, anche se il confronto è falsato dal fatto che ieri era un post-festivo. I tamponi processati infatti sono oggi in netto aumento, 188.996 (ieri 70.689) con il Tasso di positività che scende dal 13,3% all'11,9 %. I decessi sono 47 (ieri 40). Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 166.922. Le terapie intensive sono 7 in meno (ieri -1) con 17 ingressi giornalieri, e sono in tutto 218. Nei reparti ordinari si contano invece 202 pazienti in meno (ieri +55), per un totale di 4.442. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 3.099 contagi, ... Leggi su agi (Di sabato 4 giugno 2022) AGI - Sono 22.527 i nuoviregistrati innelle ultime 24 ore, contro i 9.429 di ieri e soprattutto i 18.255 di sabato scorso, anche se il confronto è falsato dal fatto che ieri era un post-festivo. I tamponi processati infatti sono oggi in netto aumento, 188.996 (ieri 70.689) con ildiche scende dal 13,3% all'11,9 %. I decessi sono 47 (ieri 40). Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 166.922. Le terapie intensive sono 7 in meno (ieri -1) con 17 ingressi giornalieri, e sono in tutto 218. Nei reparti ordinari si contano invece 202 pazienti in meno (ieri +55), per un totale di 4.442. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero diodierni è la Lombardia con 3.099 contagi, ...

