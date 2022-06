Guerra Russia-Ucraina, raid a Kiev. Missile sorvola una centrale nucleare. Mattarella: guerra scellerata. Appello del Papa: “Non si porti l’umanità alla rovina” (Di sabato 4 giugno 2022) Zelensky: «Dall’inizio Mosca ha sganciato 2503 missili». Putin: «Se arriveranno armi Himars colpiremo nuovi obiettivi». Al via le esercitazioni Nato nel Mar Baltico Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 4 giugno 2022) Zelensky: «Dall’inizio Mosca ha sganciato 2503 missili». Putin: «Se arriveranno armi Himars colpiremo nuovi obiettivi». Al via le esercitazioni Nato nel Mar Baltico

riotta : Migliaia di arresti #Russia, contro la campagna di dissenso per guerra #Ucraina Almeno cinquanta pacifisti rischian… - LiaQuartapelle : 25mila soldati russi morti. L’economia russa indebolita: gli economisti prevedono il raddoppio della disoccupazione… - Agenzia_Ansa : Di Maio: 'Nessuna campagna anti-russa. Basta con questa mistificazione della realtà e con le provocazioni. I media… - FedericoPostet : RT @SaracomemeSara: @LiaQuartapelle Vai in Ucraina a combattere la tua guerra e non tornare mai più. Se #Salvini va in #Russia e intavola i… - GPTurchi : RT @GiancarloDeRisi: ??Putin lapidario: 'Consegnare altre #armi a #Kiev da parte degli occidentali ha l'unico obiettivo di estendere il conf… -