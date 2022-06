Guardiola lo libera | Conte parte all’assalto | Juve beffata

Advertising

Calcio News 24

... è salvo con giornate di anticipo e ha la testada pressioni. Ma fin qui sta chiudendo male ... Ma tra il dire e il fare per il Liverpool, c'è di mezzoprima e Ancelotti poi. Superare ...... firmerà il decreto che sarà inviato al Dipartimento Nazionale per il viadefinitivo e l'... 75mila euro Varese Ligure: località, risagomatura alveo torrente Crovana e realizzazione ... Calciomercato Juve: 40 milioni per il centrale di Guardiola Alexandre Pato si mette a nudo, a cuore aperto e senza peli sulla lingua. Lo fa con un racconto in prima persona, affidato a "The Players Tribune" (qui il pezzo integrale), in cui parla ...La sfida di Steven Gerrard, giudice Premier League. Fermare Guardiola per dimenticare Demba Ba e il 2014. Ultima giornata di fuoco ...