GP Catalunya 2022, Di Giannantonio: "Quinto posto odierno vale più dell'exploit al Mugello" (Di sabato 4 giugno 2022) "Stiamo lavorando bene, mi sto divertendo sulla moto. Che figata essere così veloci. Al Mugello è stato un po' l'exploit, ma questa quinta posizione di oggi forse vale ancora di più, ho esultato molto di più oggi perché dimostra che stiamo crescendo". Lo ha detto Fabio Di Giannantonio, pilota della Ducati del team Gresini, dopo le qualifiche del Gran Premio di Catalunya di MotoGp chiuse in quinta posizione: "Il clic lo abbiamo fatto a Jerez – ha spiegato il pilota italiano ai microfoni di Sky Sport – Lì abbiamo cambiato molto la moto e ho cominciato a costruire il mio stile di guida, andando sempre a migliorare".

