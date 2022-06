Gattuso | “Sono un ‘terrone’ che si è fatto da solo” | poi si difende citando Bakayoko al Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 4 giugno 2022) Gennarosi appresta a diventare il nuovo allenatore del Valencia. Manca ormai soltanto l’annuncio ufficiale per vederlo sulla panchina del club spagnolo, eppure il suo arrivo non sembra ben visto dai tifosi, anzi. Come raccontato a La Gazzetta dello Sport in un’intervista, l’ex tecnico delè stato accolto con le diverse accuse di essere “xenofobo, omofobo, maschilista e sessista“, per via di alcune sue vecchie frasi contro le donne nel calcio, i giocatori di colore e gli omosessuali. Accadde lo stesso anche con i tifosi del Tottenham, quando la scorsa estatestava per trovare un accordo con gli Spurs. Di seguito le parole di Ringhio: FOTO: Getty –“La mia storia parla per me. Io razzista, omofobo, xenofobo e machista? Ma siamo impazziti? È ora di darsi ...