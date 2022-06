Dallo spazio il dramma dei cambiamenti climatici: ora le Alpi sono verdi (Di sabato 4 giugno 2022) I cambiamenti climatici stanno trasformando il mondo negli ultimi anni, e una delle tanti, e purtroppo tristi conferme, sono le Alpi, le montagne che fanno da confine alla nostra nazione, riparandola dagli agenti atmosferici. Le Alpi, 4/6/2022 – Computermagazine.itNel corso degli ultimi tempi, nonostante appelli vari da più parti del mondo, si è fatto poco per arrestare i cambiamenti, e l’ambiente ne sta risentendo, e non poco, fra ghiacciai ormai estinti, mari che si alzano con conseguenti inondazioni sempre più frequenti, ma anche fenomeni atmosferici violenti, e la neve che invece sta di fatto sparendo. E le Alpi, come scritto sopra, stanno pagando a caro prezzo questa rivoluzione, divenendo sempre più verdi e sempre meno bianche, quindi sempre meno ... Leggi su computermagazine (Di sabato 4 giugno 2022) Istanno trasformando il mondo negli ultimi anni, e una delle tanti, e purtroppo tristi conferme,le, le montagne che fanno da confine alla nostra nazione, riparandola dagli agenti atmosferici. Le, 4/6/2022 – Computermagazine.itNel corso degli ultimi tempi, nonostante appelli vari da più parti del mondo, si è fatto poco per arrestare i, e l’ambiente ne sta risentendo, e non poco, fra ghiacciai ormai estinti, mari che si alzano con conseguenti inondazioni sempre più frequenti, ma anche fenomeni atmosferici violenti, e la neve che invece sta di fatto sparendo. E le, come scritto sopra, stanno pagando a caro prezzo questa rivoluzione, divenendo sempre piùe sempre meno bianche, quindi sempre meno ...

