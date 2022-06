Caso “Lente” di Fregene, Graux (FdI): “Comune sordo alle istanze dei cittadini” (Di sabato 4 giugno 2022) Fiumicino – “Era il lontano 2019 quando l’attuale vice Sindaco Ezio Genesio Pagliuca prometteva in consiglio comunale di voler approfondire la questione ‘Lente’ a Fregene. Per chi non conoscesse l’argomento, la ‘Lente’ è quella grande area di macchia mediterranea situata nella parte centrale di Fregene di fronte al mare, la quale è stata distrutta da una fantomatica autorizzazione Comunale e Regionale datata 2014, poiché ha permesso di spostare (in realtà non è stato cosi ma peggio) pini marittimi e piante protette verso l’area della pineta, autorizzando di fatto il privato a lottizzare l’area”. A parlare è Massimiliano Graux, responsabile territoriale di Fratelli d’Italia, che aggiunge: “Dopo 10 anni di promesse troviamo a Fregene come unica opera la pista ciclabile di viale della ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 giugno 2022) Fiumicino – “Era il lontano 2019 quando l’attuale vice Sindaco Ezio Genesio Pagliuca prometteva in consiglio comunale di voler approfondire la questione ‘’ a. Per chi non conoscesse l’argomento, la ‘’ è quella grande area di macchia mediterranea situata nella parte centrale didi fronte al mare, la quale è stata distrutta da una fantomatica autorizzazione Comunale e Regionale datata 2014, poiché ha permesso di spostare (in realtà non è stato cosi ma peggio) pini marittimi e piante protette verso l’area della pineta, autorizzando di fatto il privato a lottizzare l’area”. A parlare è Massimiliano, responsabile territoriale di Fratelli d’Italia, che aggiunge: “Dopo 10 anni di promesse troviamo acome unica opera la pista ciclabile di viale della ...

Etya73 : @valedc20 Era capitato nel 2015 e mi aveva messo una benda (lente a contatto particolare) all'occhio sinistro. Se p… - Kikkimoj : @baura_loldrini A me è successo. Negozio di fotografia analogica, lente per ingrandimento negativi. 'Vedi questa è… - adrimime : RT @angela_aniello: ASCOLTA I FIORI DIMENTICATI, quelli messi da parte insieme a un fascio di parole, poggiati per caso sulla lente del cuo… - davidefent : RT @angela_aniello: ASCOLTA I FIORI DIMENTICATI, quelli messi da parte insieme a un fascio di parole, poggiati per caso sulla lente del cuo… - angela_aniello : ASCOLTA I FIORI DIMENTICATI, quelli messi da parte insieme a un fascio di parole, poggiati per caso sulla lente del… -