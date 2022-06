Boxe | Kenichi Ogawa vs Joe Cordina stasera in tv su Dazn | programma | orario e streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 4 giugno 2022) Tutto pronto per l’incontro tra(26-1-1) e Joe(14-0). Prima difesa del titolo mondiale IBF dei pesi piuma per il pugile giapponese che dovrà resistere all’assalto del 30enne gallese. Quest’ultimo avrà il pubblico dalla sua visto che l’evento è inalla Motorpoint Arena di Cardiff. Potrete seguire l’intera riunione (inalle 20:00 di, sabato 4 giugno) in diretta esclusiva su. L’incontro principale dovrebbe avere luogo intorno alle 22:30.sabato 4 giugno Dalle 20:00, Gamal Yafai vs. Sean Cairns (pesi supergallo) A seguire, Skye Nicolson vs. Gabriela Bouvier (pesi superpiuma donne) A seguire, Dalton Smith vs. Mauro Perouene (pesi superleggeri) A seguire, Zelfa Barrett vs. Faroukh Kourbanov ...