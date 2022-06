(Di sabato 4 giugno 2022) CUNEO – È ai nastri di partenza la quarta edizione diInternational Film Festival che prenderà il via il prossimo 10al Villaggio Cinema di Peveragno (CN) per 9 giorni all’insegna del grande cinema, con i riflettori puntati su giovani e temi sociali. Il programma 2022 prevede ben 70 proiezioni, con 47 opere in nomination, 12 fuori concorso, 2 nella sezione “International Awards”, e 4 dedicate a contenuti importanti perche da sempre si propone, attraverso la cultura, di sensibilizzare su argomenti come emarginazione, disabilità, fragilità, violenza di genere. Anche quest’anno la giuria d’eccellenza che valuterà i finalisti è costituita da nomi di spicco della settima arte, del teatro e della TV: la produttrice di Los Angeles di origine cuneese Gisella Marengo, Presidente Onoraria di...

AmiCorti IFF al via il 10 giugno, premi speciali a 'Feeling Through' ed 'Ennio'

