Zverev | tre mesi fuori? Dal sogno del numero 1 al rischio di saltare due Slam

RaiNews : Più di tre ore di partita al 6 pari al secondo set su una palla profonda il tedesco si appoggia male sulla caviglia… - ninda1952 : RT @RaiNews: Più di tre ore di partita al 6 pari al secondo set su una palla profonda il tedesco si appoggia male sulla caviglia nel tentat… - Gazzetta_it : Parigi, l'infortunio di Zverev. Potrebbe stare fuori 3 mesi. Addio al sogno del n.1 #RolandGarros - Ludoovico : @GeorgeSpalluto 6-3 sotto al tiebreak con servizio Zverev….. il tedesco lo grazia ma poi lui tira fuori tre punti t… - De_Sand88 : RT @RaiNews: Più di tre ore di partita al 6 pari al secondo set su una palla profonda il tedesco si appoggia male sulla caviglia nel tentat… -

...si parla di almenomesi fuori. Il che significa, nella migliore delle ipotesi, che potremmo rivedere il tedesco al via dello Us Open, ultimo Slam della stagione. "Dalle immagini sembra che...... per superare l'ostacolo del mancino spagnolo bisogna strappargliset, e contro un combattente del genere su questa superficie è un'impresa titanica. Ci proverà Alexander, che per il ...Alexander Zverev, costretto al ritiro per un infortunio alla caviglia destra. Rafa Nadal ha raggiunto la finale del singolare maschile del Roland Garros per la 14esima volta in carriera.Il re è in finale a Parigi per la 14ma volta ma a questo epilogo da favola non voleva arrivarci così Il re è in finale a Parigi per la 14ma volta ma a questo epilogo da favola non voleva arrivarci cos ...