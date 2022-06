Ultime Notizie – Bimbo caduto nel modenese, babysitter confessa: “Ero in catalessi” (Di venerdì 3 giugno 2022) Ha confessato la babysitter di 32 anni, arrestata per aver fatto cadere da una finestra al secondo piano il bambino di tredici mesi che stava accudendo a Soliera nel modenese. Il gip Andrea Scarpa ha convalidato l’arresto per tentato omicidio. Lo conferma all’Adnkronos l’avvocato difensore della donna, Francesca Neri che spiega come la donna “abbia raccontato a giudice di essere stata lei a lanciare il bambino, assumendosene tutta la responsabilità. Un gesto che non è stato frutto di premeditazione ma da lei stessa definito ‘gesto istintivo’. “Non mi sono opposta all’ordinanza di convalida dell’arresto perché credo che allo stato dei fatti sia la misura che meglio tuteli la mia assistita. – spiega l’avvocato -. A breve verrà disposto l’incidente probatorio in modo da porter nominare una psichiatra, che possa dare una valutazione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) Hato ladi 32 anni, arrestata per aver fatto cadere da una finestra al secondo piano il bambino di tredici mesi che stava accudendo a Soliera nel. Il gip Andrea Scarpa ha convalidato l’arresto per tentato omicidio. Lo conferma all’Adnkronos l’avvocato difensore della donna, Francesca Neri che spiega come la donna “abbia raccontato a giudice di essere stata lei a lanciare il bambino, assumendosene tutta la responsabilità. Un gesto che non è stato frutto di premeditazione ma da lei stessa definito ‘gesto istintivo’. “Non mi sono opposta all’ordinanza di convalida dell’arresto perché credo che allo stato dei fatti sia la misura che meglio tuteli la mia assistita. – spiega l’avvocato -. A breve verrà disposto l’incidente probatorio in modo da porter nominare una psichiatra, che possa dare una valutazione ...

