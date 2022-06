Ucraina: sindaco, 'a Mariupol russi giustiziano e torturano funzionari che non collaborano' (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Nel distretto di Mariupol gli occupanti stanno imprigionando e sparando ai funzionari ucraini che si rifiutano di collaborare con le autorità di occupazione". Lo ha detto a Interfax Ucraina il sindaco di Mariupol Vadym Boychenko, aggiungendo che "il falso tribunale dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk ha condannato a 10 anni di carcere il capo di uno dei villaggi di Azov e almeno un dipendente pubblico è stato giustiziato a colpi di arma da fuoco". "Sono anche detenuti nella prigione di Olenivka - ha detto ancora - decine di volontari che tra marzo e aprile hanno aiutato a evacuare i residenti di Mariupol e hanno cercato di portare cibo e acqua alla città bloccata". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Nel distretto digli occupanti stanno imprigionando e sparando aiucraini che si rifiutano di collaborare con le autorità di occupazione". Lo ha detto a InterfaxildiVadym Boychenko, aggiungendo che "il falso tribunale dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk ha condannato a 10 anni di carcere il capo di uno dei villaggi di Azov e almeno un dipendente pubblico è stato giustiziato a colpi di arma da fuoco". "Sono anche detenuti nella prigione di Olenivka - ha detto ancora - decine di volontari che tra marzo e aprile hanno aiutato a evacuare i residenti die hanno cercato di portare cibo e acqua alla città bloccata".

