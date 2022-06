Sampdoria, la Roma su Bereszynski. L'Inter si defila (Di venerdì 3 giugno 2022) Occhi puntati in casa Sampdoria anche sulle possibili uscite di mercato. Nessuno è incedibile, per i blucerchiati, e nell'ottica... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 giugno 2022) Occhi puntati in casaanche sulle possibili uscite di mercato. Nessuno è incedibile, per i blucerchiati, e nell'ottica...

Advertising

WhoScored : ?? Ivan Perisic's final 10 appearances for Inter: ? vs Sampdoria ??? vs Cagliari ?? vs Juve (to win Coppa Italia) ?… - Nicola89144151 : Panchine: Atalanta: Gasperini Bologna: Mihajlovic Cremonese: Alvini Empoli: Zanetti Fiorentina: Italiano Inter: In… - ZonaBianconeri : RT @romaforever_it: Coppa Italia 2022-2023 | Tabellone, Calendario e Risultati | AS Roma - romaforever_it : Coppa Italia 2022-2023 | Tabellone, Calendario e Risultati | AS Roma - TuttoASRoma24 : Calciomercato Roma, continua la ricerca di un terzino: occhi in casa Sampdoria ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… -