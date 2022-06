Roland Garros 2022, Alexander Zverev finisce in stampelle. Rafael Nadal in finale per la quattordicesima volta (Di venerdì 3 giugno 2022) Rafael Nadal è in finale per la quattordicesima volta al Roland Garros, ma è una vittoria “triste” per lo spagnolo, visto il grave infortunio capitato ad Alexander Zverev sul finire del secondo set. Era stato un match incredibile, che aveva appena toccato le tre ore di gioco, con Nadal capace di vincere il primo set al tie-break (con clamorosa rimonta) e con i due giocatori che dovevano giocarne un altro. Purtroppo sull’ultimo punto del dodicesimo game, cercando un passante di dritto in corsa, Zverev si è girato violentemente la caviglia. Le urla del tedesco hanno fatto subito pensare al peggio ed infatti il numero tre del mondo è riuscito ad uscire dal campo solo con la sedie a rotelle. Un infortunio ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022)è inper laal, ma è una vittoria “triste” per lo spagnolo, visto il grave infortunio capitato adsul finire del secondo set. Era stato un match incredibile, che aveva appena toccato le tre ore di gioco, concapace di vincere il primo set al tie-break (con clamorosa rimonta) e con i due giocatori che dovevano giocarne un altro. Purtroppo sull’ultimo punto del dodicesimo game, cercando un passante di dritto in corsa,si è girato violentemente la caviglia. Le urla del tedesco hanno fatto subito pensare al peggio ed infatti il numero tre del mondo è riuscito ad uscire dal campo solo con la sedie a rotelle. Un infortunio ...

