Peste suina | dopo la cabina di regia arriva l' appello di Coldiretti Lazio | ' Bisogna fare presto'

Agenzia_Ansa : Primo caso di peste suina fuori dalla zona rossa. Individuato nel Reatino. #ANSA - giusbartu : @DavideR46325615 Facciamo i debiti scongiuri, visto che le epidemie non finiscono mai, se con l'arrivo del caldo ol… - CiccioniSe : RT @tusciatimes: Cabina di regia peste suina, l'appello di Coldiretti Lazio: 'Fare presto' - - bendinelli2011 : @GUERRIERA110 Fossi in lui correrei a farmi il vaccino contro la peste suina... potrebbe essere un soggetto a risch… - tusciaweb : “Peste suina, a rischio anche altre filiere agroalimentari con divieto fieno e paglia” Roma - 'Peste suina, a risc… -

Lo stop alla movimentazione di paglia e fieno è arrivato a seguito dell'insediamento della cabina di regia per gestire l' emergenza, che coinvolge il ministero della Salute, il Prefetto, ...Il provvedimento del commissario Psa e del Ministero della Saluta interessa 10 comuni Dopo gli ulteriori casi di cinghiali trovati positivi allaafricana, istituita la zona rossa in alcuni comuni delle province di Rieti (nel Lazio) e L'Aquila (in Abruzzo). Il provvedimento è stato firmato dal commissario straordinario per la... Peste suina: iniziata la posa della rete di contenimento «È necessario intervenire con la massima urgenza, perché a rischio non c’è solo la filiera suinicola, ma anche altre realtà, come quella zootecnica.Lo stop alla movimentazione di paglia e fieno è arrivato a seguito dell’insediamento della cabina di regia per gestire l’emergenza Peste Suina Africa, che coinvolge il ministero della Salute ...