Nuoto | morto Massimo Borracci | già campione della Rari Nantes Florentia e poi grande allenatore

Advertising

ginugiola : RT @fanpage: È morto Costantino 'Bubi' Dennerlein, padre del nuoto italiano - infoitsport : Addio a Costantino “Bubi” Dennerlein, morto il padre del nuoto italiano: lutto a Napoli - LuisaRagni : RT @TgLa7: #Nuoto: morto Bubi Dennerlein, Ct azzurro per oltre vent'anni, maestro di Novella Calligaris - Frankf1842 : RT @fanpage: È morto Costantino 'Bubi' Dennerlein, padre del nuoto italiano - Profilo3Marco : RT @MessaggeroSport: #bubi #dennerlein, morto l'ex commissario tecnico della nazionale italiana di nuoto: fu maestro di Novella Calligaris… -

...Legnano non ce l'ha fatta ed èieri, martedì 7 giugno. Il giovane nuotatore, in quel tragico pomeriggio, si trovava per l'appunto nell'impianto natatorio di viale Gorizia, aperto per il...Il Mar, in particolare, è noto per le sue alte concentrazioni di magnesio ed è stata una ...è un'altra area importante in cui gli scienziati sono stati attivi per studiare gli effetti del...Il giovane nuotatore che si era recato nell'impianto natatorio, aperto per il nuoto libero, all'improvviso è stato colto da un malore ...È morto Gianni Clerici: lo scrittore giornalista e storica firma ... Il ragazzino Clerici il suo gioco l'ha scoperto: era sottile e quasi gracile, e altri sport fuori del nuoto non gli convenivano ...