MotoGP | orari qualifiche 4 giugno | programma GP Catalogna 2022 | tv streaming | guida Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo avere messo in archivio le prime due sessioni di prove libere, è già tempo di pensare alla giornata di domani, il sabato del Gran Premio di, nono appuntamento del Motomondiale. Sul tracciato del Montmelò, si entrerà ufficialmente nel vivo per quanto riguarda le tre classi, dato che vivremo leche andremo ad assistere alla caccia alla pole position. La giornata, come consuetudine, prenderà il via con le FP3 di tutte le classi, quindi si passerà alle. Si inizierà con la classe più leggera che darà il via alle danze alle ore 12.35, quindi si passerà alla. Dopo la quarta sessione di prove libere delle ore 13.30, si inizierà con la Q1 alle ore 14.10. Il sabato catalano si concluderà con la classe mediana, che darà il via alle sue...