Milan, senti Noa Lang: “Ho aspettato un anno, ora sono pronto a partire” (Di venerdì 3 giugno 2022) Noa Lang, calciatore del Club Brugge, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro: l'olandese è stato accostato al Milan Leggi su pianetamilan (Di venerdì 3 giugno 2022) Noa, calciatore del Club Brugge, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro: l'olandese è stato accostato al

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan , senti #NoaLang : “Ho aspettato un anno, ora sono pronto a partire” #ACMilan #Milan #SempreMilan - cihorinunciato : Anche se so che tutti siamo diversi continuerò a ripeterlo a vita finchè non la smetterete di usare la scusa del 'm… - yassine01937035 : RT @cmdotcom: #Milan, senti #Lang: 'Ho aspettato un anno per partire. Belgio, ti mancherò!' - cielorossonero : RT @PianetaMilan: #Milan, senti #Nocerino: “#RenatoSanches è molto più forte di #Kessie” #ACMilan #SempreMilan - PianetaMilan : #Milan, senti #Nocerino: “#RenatoSanches è molto più forte di #Kessie” #ACMilan #SempreMilan -