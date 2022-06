Milan, Scaroni: “Cardinale un fuoriclasse, ha fatto investimento importante” (Di venerdì 3 giugno 2022) Paolo Scaroni elogia Gerry Cardinale. “Gerry Cardinale, figlio di emigranti italiani, ha studiato ad Harvard, ha vinto la Rhodes Scholarship, cioè la più importante borsa di studio per andare ad Oxford che ottengono soltanto due persone l’anno. Quindi 23 anni in Goldman Sachs. Poi ha creato un fondo e ha comparto il Milan” ha detto il deputy chairman di Rothschild Group e presidente del Milan, nel corso del Festival dell’economia di Trento. “Non ha comprato il Milan perché gli piace giocare a calcio, essenzialmente perché è un investimento importante. È un fuoriclasse” ha sottolineato in conclusione Scaroni. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Paoloelogia Gerry. “Gerry, figlio di emigranti italiani, ha studiato ad Harvard, ha vinto la Rhodes Scholarship, cioè la piùborsa di studio per andare ad Oxford che ottengono soltanto due persone l’anno. Quindi 23 anni in Goldman Sachs. Poi ha creato un fondo e ha comparto il” ha detto il deputy chairman di Rothschild Group e presidente del, nel corso del Festival dell’economia di Trento. “Non ha comprato ilperché gli piace giocare a calcio, essenzialmente perché è un. È un” ha sottolineato in conclusione. SportFace.

