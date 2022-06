Ligabue a Campovolo, grande attesa per il concerto '30 anni in un giorno': tra gli ospiti la Bertè e De Gregori (Di venerdì 3 giugno 2022) Via al countdown. Manca poco, ormai, al grande evento di sabato 4 giugno : il concerto di Luciano Ligabue '30 anni in un giorno' all'Arena di Reggio Emilia, Campovolo . Il cantante celebrerà la sua ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 giugno 2022) Via al countdown. Manca poco, ormai, alevento di sabato 4 giugno : ildi Luciano'30in un' all'Arena di Reggio Emilia,. Il cantante celebrerà la sua ...

Advertising

DeckerstarFeels : Posso piangere? #Campovolo #Ligabue - 24emilia : Concerto di Ligabue alla Rcf Arena: strade chiuse da venerdì alle 22 e divieto di alcol | 24Emilia… - xstewnson : Io domani che devo lavorare a Campovolo e accompagnare un bus di pazzi ad accamparsi per Ligabue: - fscmusicpress : Ieri si è tenuto il 17esimo raduno del Bar Mario per i 3mila del fan club di Ligabue - ZonNapoli : #Campovolo Domani, #4giugno #ligabue è sold out! LA SCALETTA --> -