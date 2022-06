Landini propone di tassare le rendite finanziarie per aumentare i salari (Di venerdì 3 giugno 2022) «Serve un contributo di solidarietà straordinario una tantum mirato ad aumentare i salari». Non una patrimoniale, ma magari un aumento delle imposte sulle rendite finanziarie. La proposta arriva dal segretario della Cgil Maurizio Landini, ora che il presidente del Consiglio Mario Draghi avrebbe intenzione di convocare a breve un tavolo con le parti sociali per agevolare il dialogo tra i sindacati e con i rappresentanti delle imprese. «Non c’è stata ancora convocazione, ma siamo pronti al dialogo su redditi e fisco», dice Landini alla Stampa, rivendicando le ragioni dello sciopero indetto con la Uil (ma senza la Cisl) a dicembre e puntando già il dito sulla delega fiscale che mancherebbe di progressività. «Abbiamo detto chiaramente che c’era e c’è una emergenza sociale e democratica che ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 3 giugno 2022) «Serve un contributo di solidarietà straordinario una tantum mirato ad». Non una patrimoniale, ma magari un aumento delle imposte sulle. La proposta arriva dal segretario della Cgil Maurizio, ora che il presidente del Consiglio Mario Draghi avrebbe intenzione di convocare a breve un tavolo con le parti sociali per agevolare il dialogo tra i sindacati e con i rappresentanti delle imprese. «Non c’è stata ancora convocazione, ma siamo pronti al dialogo su redditi e fisco», dicealla Stampa, rivendicando le ragioni dello sciopero indetto con la Uil (ma senza la Cisl) a dicembre e puntando già il dito sulla delega fiscale che mancherebbe di progressività. «Abbiamo detto chiaramente che c’era e c’è una emergenza sociale e democratica che ...

Advertising

salvo_carc : @HoaraBorselli Non ti preoccupare Landini sa esattamente dove dorme il leprotto: è tutta una messinscena! Non fa un… - AMarco1987 : Landini propone di tassare le rendite finanziarie per aumentare i salari - Francesco062012 : Landini si scatena e propone nuove tasse per aumentare, dice lui, le retribuzioni che in Italia, anzichè salire com… - fedram67 : Sono già tassate le rendite finanziarie! - Linkiesta : #Landini propone di tassare le rendite finanziarie per aumentare i salari -