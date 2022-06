La truffa su WhatsApp per rubarci il profilo | Basta una telefonata

(Di venerdì 3 giugno 2022) Non sfrutta metodi tecnici, ma molto più subdoli, perché associati a comunicazioni che riteniamo più innocue E’ forse l’icona su cui abbiamo cliccato più volte in questi anni. Stiamo parlando di quel tastino verde che ci fa entrare nel mondo di. Ma attenzione, perché le truffe circolano ovunque. E la nostra app preferita non è affatto immune. L’ultimo meccanismo è ancor più subdolo.(web source)Messenger, o semplicemente, è un servizio di messaggistica istantanea centralizzata multipiattaforma e voice-over-IP disponibile a livello internazionale, di proprietà di Meta Platforms. Creata nel 2009 daInc., dal 19 febbraio 2014 facente parte del gruppo Meta Inc. L’aziendaInc., in precedenza stabilita a Mountain View in California, si ...

CyberSecHub0 : RT @securityaffairs: Attenzione: una nuova truffa WhatsApp consente di hackerare il vostro account . - maponi : RT @securityaffairs: Attenzione: una nuova truffa WhatsApp consente di hackerare il vostro account . - securityaffairs : Attenzione: una nuova truffa WhatsApp consente di hackerare il vostro account . - rewasp1973 : RT @securityaffairs: Attenzione: una nuova truffa WhatsApp consente di hackerare il vostro account - Slvlombardo : WhatsApp, un nuova truffa potrebbe dirottare l'account utente -

... è comunque caduta vittima delladopo essere stata contattata su LinkedIn, perdendo infine ... La conversazione si è poi spostata su, dove il truffatore ha lavorato per mesi al fine di ...Una nuova insidiosaminaccia gli utenti die consente di prendere possesso dei loro account. I primi attacchi sono stati osservati in India, ma presto si potrebbero propagare su scala globale, per questo ...Una nuova insidiosa truffa minaccia gli utenti di WhatsApp e consente di prendere possesso dei loro account. I primi attacchi sono stati osservati in India, ma presto si potrebbero propagare su scala ...Ha visto online un annuncio che trattativa la vendita di un paio di scarpe del tipo sneakers della Nike ed essendo intenzionato ad acquistarle per regalarle al figlio ha contattato prima via mail e do ...