Juventus Under 23, club di B su Zauli: pronto l’erede in panchina dell’ex Palermo (Di venerdì 3 giugno 2022) Lamberto Zauli pronto al salto di categoria, su di lui c'è l'interesse di un club di Serie B. La JuventusU23 ha pronto il sostituto Leggi su mediagol (Di venerdì 3 giugno 2022) Lambertoal salto di categoria, su di lui c'è l'interesse di undi Serie B. LaU23 hail sostituto

Advertising

JuventusFCYouth : #Under19 Femminile |?| Ufficiale il rinnovo di Coach Silvia Piccini fino al 2024 ? - GoalItalia : Lo Sporting Lisbona bussa alla Juventus per Franco Israel: i bianconeri vorrebbero mantenere il controllo del porti… - DiMarzio : #ItaliaU21, @juventusfc | Le parole di #Miretti a Tuttosport sulla convocazione di #Nicolato e su #Allegri - WiAnselmo : RT @Mediagol: Juventus Under 23, club di B su Zauli: pronto l’erede in panchina dell’ex Palermo - Mediagol : Juventus Under 23, club di B su Zauli: pronto l’erede in panchina dell’ex Palermo -