Ita, partito per Buenos Aires il primo volo dell’aereo dedicato a Roberto Baggio (Di venerdì 3 giugno 2022) “Sono orgoglioso di questa possibilità che mi ha offerto Ita Airways. Quando me lo hanno detto sono rimasto stupito: non avrei mai pensato di avere un aereo con il mio nome! L’elemento a cui tengo particolarmente e che mi lega ad Ita Airways è l’attenzione ai giovani. Stiamo lavorando insieme ad un ‘progetto giovani’ che permetterà a giovani talenti di volare verso mete sempre più alte grazie ad un bando dedicato con la Fondazione Gilardi su progetti Italia-Argentina”. A sottolinearlo è stato il campione Roberto Baggio, in occasione del taglio del nastro, ieri sera a Fiumicino, del volo Roma-Buenos Aires operato con il nuovo A350 a lui intitolato. Il volo per la capitale argentina è partito ieri alle ore 21.40, operato dal nuovo Airbus A350, “il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 giugno 2022) “Sono orgoglioso di questa possibilità che mi ha offerto Ita Airways. Quando me lo hanno detto sono rimasto stupito: non avrei mai pensato di avere un aereo con il mio nome! L’elemento a cui tengo particolarmente e che mi lega ad Ita Airways è l’attenzione ai giovani. Stiamo lavorando insieme ad un ‘progetto giovani’ che permetterà a giovani talenti di volare verso mete sempre più alte grazie ad un bandocon la Fondazione Gilardi su progetti Italia-Argentina”. A sottolinearlo è stato il campione, in occasione del taglio del nastro, ieri sera a Fiumicino, delRoma-operato con il nuovo A350 a lui intitolato. Ilper la capitale argentina èieri alle ore 21.40, operato dal nuovo Airbus A350, “il ...

