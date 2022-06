Il traffico dei treni ad alta velocità è interrotto per un incidente in una galleria a Roma (Di venerdì 3 giugno 2022) AGI - Il treno dell'alta velocità 9311, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi della galleria Serenissima, a Roma. Dalle prime informazioni sembrerebbe che i passeggeri a bordo sarebbero riusciti a uscire dai vagoni. Il vagone interessato è quello di coda. I passeggeri sarebbero tutti illesi. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e polizia. Il personale dei vigili del fuoco presente sul posto ha fatto evacuare i circa 230 passeggeri a bordo del treno. Sul posto sono intervenute 3 squadre dei pompieri, un carro sollevamenti, un nucleo Usar e il carro autoprotettori. Il traffico ferroviario è interrotto nella stazione Roma Prenestina. Deviate le corse della linea Roma-Napoli e ... Leggi su agi (Di venerdì 3 giugno 2022) AGI - Il treno dell'9311, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in unnei pressi dellaSerenissima, a. Dalle prime informazioni sembrerebbe che i passeggeri a bordo sarebbero riusciti a uscire dai vagoni. Il vagone interessato è quello di coda. I passeggeri sarebbero tutti illesi. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e polizia. Il personale dei vigili del fuoco presente sul posto ha fatto evacuare i circa 230 passeggeri a bordo del treno. Sul posto sono intervenute 3 squadre dei pompieri, un carro sollevamenti, un nucleo Usar e il carro autoprotettori. Ilferroviario ènella stazionePrenestina. Deviate le corse della linea-Napoli e ...

_Carabinieri_ : Indagini sul traffico illecito dei rifiuti, contrasto del bracconaggio e tanto altro. Il Comandante Generale Teo Lu… - sulsitodisimone : Il traffico dei treni ad alta velocità è interrotto per un incidente in una galleria a Roma - gabriingre : RT @_Carabinieri_: Indagini sul traffico illecito dei rifiuti, contrasto del bracconaggio e tanto altro. Il Comandante Generale Teo Luzi co… - Agenzia_Italia : ?? Il traffico dei treni ad alta velocità è interrotto per un incidente in una galleria a Roma #trenitalia ?? - VAIstradeanas : 16:20 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -