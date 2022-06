Gb | Bossi scrive alla Regina per Giubileo Platino | il precedente per la morte di Filippo**

Leggi su iltempo

(Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Torna areElisabetta il senatur Umberto, dopo lo scambio epistolare dello scorso aprile. Quando ladel Principe Filippo, dopo un matrimonio durato ben 73 anni, aveva sembrato piegare la, alle prese con un dolore difficile da superare. Il fondatore della Lega aveva allora preso carta e penna per indirizzarle una lunga lettera, di vicinanza e affetto di fronte a una perdita così grande. E la risposta non si era fatta attendere, con una missiva su carta intestata di Buckingham Palace, firmata da Andrew Paterson, direttore delle operazioni, ufficio del segretario privato di sua Maestà. "Colpita" e "grata", riportava Paterson nella lettera, per le parole gentile di. Che oggi torna ad armarsi di carta e ...