“Dovete aiutarmi”. Eleonora, morta di tumore a soli 13 anni. L’appello di mamma Sabrina (Di venerdì 3 giugno 2022) Eleonora è morta di tumore a 13 anni. È straziante la storia che vi stiamo per raccontare. Ma dentro c’è anche la battaglia della madre, Sabrina Bergonzoni di Bologna. La piccola è morta infatti nel 2018 tre mesi dopo aver sostenuto da privatista la prova di ammissione alla terza media. E da allora la mamma si batte per poter avere l’ultimo tema scritto dalla figlia maggiore quel 28 maggio di quattro anni fa. La mamma di Eleonora, morta a 13 anni di tumore, fa un appello: “C’è un tema che vorrei recuperare, ma finora i tentativi con la scuola si sono arenati. Il tema di mia figlia, tre mesi prima di lasciarci”. La donna ha anche fondato l’associazione Agito ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 giugno 2022)dia 13. È straziante la storia che vi stiamo per raccontare. Ma dentro c’è anche la battaglia della madre,Bergonzoni di Bologna. La piccola èinfatti nel 2018 tre mesi dopo aver sostenuto da privatista la prova di ammissione alla terza media. E da allora lasi batte per poter avere l’ultimo tema scritto dalla figlia maggiore quel 28 maggio di quattrofa. Ladia 13di, fa un appello: “C’è un tema che vorrei recuperare, ma finora i tentativi con la scuola si sono arenati. Il tema di mia figlia, tre mesi prima di lasciarci”. La donna ha anche fondato l’associazione Agito ...

Advertising

elucubrazioni : dovete aiutarmi a diventare un cinephile…?? io ho pochissima voglia di guardare film ma vorrei - answerjoonie : persone che leggono, dovete aiutarmi a trovare un layout con queste foto perché senno io non ho ragioni per andare… - _Barfolomew_ : RT @ilReazionario: CIAO GIULIA..IO NE SO QUALCOSA!!! I #SINISTRI E I '''#DERMOCRATICI '''' STANNO ATTACCANDO ANCHE ME .... ???????????????????? SE… - fknunstable : io sto in una valle di lacrime perché è felice voi dovete aiutarmi - rebicsaltato : La smettete di parlare di sta partita di merda??? Dovete aiutarmi a spammare sotto ogni giornalista sportivo 'Noa L… -