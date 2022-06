Digitale terrestre e DVB-T2, occhio al decoder a firma Nokia: design e alta qualità (Di venerdì 3 giugno 2022) Nokia è famosa per i suoi smartphone, ma da qualche tempo a questa parte la nota multinazionale finlandese ha deciso di espandere il proprio campo, diversificando anche la produzione ed entrando nel settore delle tv e dei decoder per il Digitale terrestre DVB-T2. decoder Nokia DVB-T2, 2/6/2022 – Computermagazine.itIl decoder di Nokia si tratta di un modello decisamente ben riuscito, e conferma ne è il fatto che è al secondo posto fra i più venduti in assoluto nella sua categoria su Amazon. Il decoder di Nokia colpisce fin da subito per la sua forma e il suo design, decisamente compatto, e si collega al televisore tramite un cavo HDMI con una qualità di immagine decisamente elevata. ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 3 giugno 2022)è famosa per i suoi smartphone, ma da qualche tempo a questa parte la nota multinazionale finlandese ha deciso di espandere il proprio campo, diversificando anche la produzione ed entrando nel settore delle tv e deiper ilDVB-T2.DVB-T2, 2/6/2022 – Computermagazine.itIldisi tratta di un modello decisamente ben riuscito, e conferma ne è il fatto che è al secondo posto fra i più venduti in assoluto nella sua categoria su Amazon. Ildicolpisce fin da subito per la sua forma e il suo, decisamente compatto, e si collega al televisore tramite un cavo HDMI con unadi immagine decisamente elevata. ...

