Calciomercato Napoli, Bayern su Osimhen: il prezzo fissato da De Laurentiis (Di venerdì 3 giugno 2022) Napoli - Un contatto in stile più british che panzer. Ovvero: il Bayern Monaco ha chiesto al Napoli informazioni su Victor Osimhen . Una telefonata esplorativa successiva all'annuncio di Lewandowski , ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 3 giugno 2022)- Un contatto in stile più british che panzer. Ovvero: ilMonaco ha chiesto alinformazioni su Victor. Una telefonata esplorativa successiva all'annuncio di Lewandowski , ...

Advertising

GiovaAlbanese : Fiducia sul rinnovo di #DeLigt, anche per volontà del calciatore: prolungamento e nuova clausola intorno agli 80 mi… - DiMarzio : #Calciomercato | ?@sscnapoli?, per la difesa c’è #Ostigard: i dettagli della trattativa - calciodabar : Mister Sarri punta Zielinski Si pensa ad uno scambio con il #Napoli che vede come pedina biancoceleste #LuisAlberto… - CalcioOggi : Si lavora alle difese: Napoli in pressing su Ostigard. Lazio, spunta Vasquez - La Gazzetta dello Sport - sportli26181512 : Calciomercato Napoli, Bayern su Osimhen: il prezzo fissato da De Laurentiis: Cresce l'interesse delle big d'Europa… -