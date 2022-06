(Di venerdì 3 giugno 2022) Non si arresta la catena degli incendi ad aziende e mezzi nel comune di. Questa volta a finire inè stato un villaggio Turistico, il, ubicato all'...

Advertising

Antigon25386936 : @DaniaFalzolgher @OfficialTozzi L'ingiustizia di questo sistematico malcostume brucia ancora di più in mezzo ad una… - FabioVaio : @Peppe3112_ Tranne Andrea Longoni, mi sembra una riunione di deficienti compresa la valletta soubrettina. Del parru… - Anthony_vvvv : @lucamarano82 @Ciao34180046 @90ordnasselA Ma quanto cazzo vi brucia ancora...ma quando cazzo vi passa più...avevate… - SsjVitto7 : @lucamarano82 @90ordnasselA Ma ancora brucia così tanto?? Si godeeeee... Ah, la sesta forza ti ha fatto male 2 su 2 ?? - aleelodii01 : @Ciblan3 @PompeoFazio @juventusfc @acffiorentina Brucia lo scudetto in albergo ancora.. -

Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

Non si arresta la catena degli incendi ad aziende e mezzi nel comune di Corigliano Rossano . Questa volta a finire in fiamme è stato un villaggio Turistico, il campeggio "Capo Trionto, ubicato all'...Se un motore va sempre al massimo dei giri, prima o poi si! Cercate quindi, pur mantenendo l'... o di una prospettiva di maggiori responsabilità sul posto di lavoro, ci vuoleun po' di ... Brucia ancora Corigliano Rossano, in fiamme il campeggio Capo Trionto FOTO Non si arresta la catena degli incendi ad aziende e mezzi nel comune di Corigliano Rossano . Questa volta a finire in fiamme è stato un villaggio Turistico, ...Monserrato. Un uomo originario di Capoterra è stato denunciato per danneggiamento seguito ad incendio. Ad incastrarlo alcuni sospetti confermati ...