Borsa: Milano peggiore d'Europa ( - 1,06%), effetto Spread (Di venerdì 3 giugno 2022) Piazza Affari ha chiuso in calo ( - 1,06% a 24.166 punti) in coda alle altre borse europee. Un passo indietro avvenuto in contemporanea con il balzo del differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi. Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Piazza Affari ha chiuso in calo ( - 1,06% a 24.166 punti) in coda alle altre borse europee. Un passo indietro avvenuto in contemporanea con il balzo del differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi.

