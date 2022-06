Atletica: Desalu, Vallortigara e Bellò impegnati in Diamond League a Rabat (Di venerdì 3 giugno 2022) Saranno tre gli azzurri impegnati durante la prossima tappa di Wanda Diamond League a Rabat. In Marocco Fausto Desalu, infatti, correrà nei 200 metri, Elena Vallortigarà gareggerà nel salto in alto ed Elena Bellò negli 800 metri. Nella gara dei 200 metri l’azzurro dovrà vedersela con avversari di grande livello, come l’argento olimpico Kenny Bednarek e il botswano Isaac Makwala. Ci saranno poi anche il canadese Jerome Blake, il dominicano Yancarlos Martinez e il sudafricano Luxolo Adams. Desalu così dichiara di non vedere l’ora di scendere in pista e affrontare avversari di questo calibro: “Sono molto carico e felice di tornare ai miei amati 200, dopo una prima parte di stagione da velocista puro. Ho visto il livello degli iscritti e sarà sicuramente un bel banco di ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Saranno tre gli azzurridurante la prossima tappa di Wanda. In Marocco Fausto, infatti, correrà nei 200 metri, Elena Vallortigarà gareggerà nel salto in alto ed Elenanegli 800 metri. Nella gara dei 200 metri l’azzurro dovrà vedersela con avversari di grande livello, come l’argento olimpico Kenny Bednarek e il botswano Isaac Makwala. Ci saranno poi anche il canadese Jerome Blake, il dominicano Yancarlos Martinez e il sudafricano Luxolo Adams.così dichiara di non vedere l’ora di scendere in pista e affrontare avversari di questo calibro: “Sono molto carico e felice di tornare ai miei amati 200, dopo una prima parte di stagione da velocista puro. Ho visto il livello degli iscritti e sarà sicuramente un bel banco di ...

Advertising

sportface2016 : #Atletica: Desalu, Vallortigara e Bellò impegnati in Diamond League a #Rabat - TV7Benevento : Atletica: Diamond League, Desalu, Vallortigara e Bellò in gara a Rabat - - zazoomblog : Atletica Diamond League: 3 italiani a Rabat. Desalu debutta sui 200 attese Vallortigara e Bellò - #Atletica… - sportface2016 : Atletica, #DiamondLeague: tre azzurri presenti in Marocco: #Desalu, #Vallortigara e #Bellò - sportface2016 : #Atletica, tre azzurri al via della tappa di #DiamondLeague di #Rabat 2022: Fausto #Desalu, Elena #Vallortigara ed… -