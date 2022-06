Zuppa di Porro 2 giugno 2022

(Di giovedì 2 giugno 2022)di. I missili per Kiev, la grafica del Corsera sbatte con il testo. Chi avrà ragione? Sulla sezione Atlantico del nostro sito l’opinione di Lutwakk. Tutti contro salvini, che ha fatto una scemata sul viaggio, ma non da giustificare le parole allucinanti di Marcello Sorgi: S. deve evidentemente qualcosa ai russi. Ma come si fa a scrivere cose simili. Sallusti: attento alle tue compagnie italiane di strada. Sanzioni, sempre colpa di Orban, e intanto la benza sale sopra a due euro. Rep si accorge del boom del precariato: soluzione comunista e sindacale è il salariominimo. Soluzione Sacconi, un grande oggi sul Giornale: detassiamo aumenti salariali. Bufera Rai. Pensate forse che sia sulle cagate dette dalla Litizzetto, come scrive Macioce? no, ma sule lotte intestine tra manager che parlano con il Foglio. Gramellini, colossale, oggi sono in ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Il flop di Di Maio, il bluff dell’Occidente sull’Ucraina e la verità sulle armi in America. Questo e altro nella… - NicolaPorro : ?? Il blocco del grano di Putin, il nuovo capo dei vescovi che tanto piace alla sinistra e la bufala di Report sulla… - AFKStandby : RT @NicolaPorro: Zuppa di Porro - mummy53690440 : RT @NicolaPorro: Zuppa di Porro - NicolaPorro : Zuppa di Porro -

Nicola Porro

Sulladisi scrive: " Orbán , reduce dal successo elettorale in Ungheria, incassa un nuovo successo in Europa. Ha ottenuto quello che voleva: per l'Ungheria lo stop al greggio russo non vale. L'......20 euro) e finocchio (0,15 euro) in besciamella di soia (0,20 euro) Cenadi miso (0,30 euro) ...10 euro) Pranzo 100 g di spaghetti (0,38 euro) con 20 vongole (5 euro) e 50 g di(0,10 euro) ... Zuppa di Porro 1° giugno 2022 https://youtu.be/GxvqaUCSUqM 00:00 Buongiorno ai commensali. 00:20 Ieri in Commissione europea hanno deciso di non decidere. Ma il Messaggero titola: ...Rassegna ragionata dal web su: gli errori del governo Draghi nella partita energetica, la sfuriata di Assolombarda, la confusione di Biden che fa tornare indietro la storia ...