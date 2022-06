Volete un device Android senza Google? Ecco il Murena One

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 2 giugno 2022) Volevate uno smartphoneal netto di qualsiasi applicazione o dei servizi? Potreste averlo trovato nel nuovoOne, un middle-range dalle caratteristiche tutt’altro che esaltanti, ma che potrebbe andare incontro alle esigenze di chi preferisce avere a disposizione unche non abbia nulla a che vedere con il vario bloatware legato alla personalizzazione singola dei vari produttori di smartphone, né tanto meno con i servizi(cosa che può suonare anche molto strana, ma cui ormai siamo abituati già con Huawei, che, come sappiamo, non li sfrutta più ormai da diverso tempo a causa del ban USA, che purtroppo non gli consente di fare affari con le aziende statunitensi). IlOne dispone di uno schermo IPS LCF da 6.53 pollici con risoluzione FHD+ (2242 x ...