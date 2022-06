Ufficiale Valencia-Gattuso | tre giocatori del Napoli nel mirino!

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 2 giugno 2022) Accordo raggiunto trae il: l’ex tecnico delsarà il nuovo allenatore del club spagnolo. La squadra ha concluso il campionato in nona posizione a quota 48 punti, fuori dalle coppe europee e l’ambizione per il prossimo anno è proprio quella di tornare tra le prime sette. Così come rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira tramite il proprio profilo Twitter, Rinoha firmato un contratto fino al 2024 per 2 milioni a stagione, con un’opzione per il 2025. Di seguito quanto scritto dal giornalista: “Affare fatto e confermato! Rinosarà il nuovo allenatore del. Contratto fino al 2024 (2M€/anno) con opzione per il 2025. Nel suo staff ci saranno Gigi Riccio, Valerio Fiori, Bruno Dominici, Dino Tenderini, Francesco Sarlo e Marco ...