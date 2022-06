Ucraina, Orban: “Su Kirill rispetteremo decisione Ue” (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – “Per quanto riguarda le sanzioni al patriarca di Mosca Kirill l’Ungheria si atterrà ovviamente alla decisione congiunta dell’Unione europea”. Questa la posizione del l premier ungherese Viktor Orban secondo quanto riferito su Twitter dal suo portavoce, Zoltan Kovac. La posizione dell’Ungheria sul Patriarca “era nota da tempo” e “nessuno al vertice di Bruxelles si è opposto”, ha aggiunto Orban. In mattinata era stato il portavoce del governo polacco Piotr Mueller a esprimere preoccupazione per la posizione dell’Ungheria sul sesto pacchetto di sanzioni dell’Ue contro la Russia. “Chiediamo inequivocabilmente all’Ungheria di non bloccare più questo processo. Le decisioni del Consiglio europeo sono state inequivocabili e la Polonia e altri Paesi dell’Ue vogliono adottare questo pacchetto di sanzioni il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – “Per quanto riguarda le sanzioni al patriarca di Moscal’Ungheria si atterrà ovviamente allacongiunta dell’Unione europea”. Questa la posizione del l premier ungherese Viktorsecondo quanto riferito su Twitter dal suo portavoce, Zoltan Kovac. La posizione dell’Ungheria sul Patriarca “era nota da tempo” e “nessuno al vertice di Bruxelles si è opposto”, ha aggiunto. In mattinata era stato il portavoce del governo polacco Piotr Mueller a esprimere preoccupazione per la posizione dell’Ungheria sul sesto pacchetto di sanzioni dell’Ue contro la Russia. “Chiediamo inequivocabilmente all’Ungheria di non bloccare più questo processo. Le decisioni del Consiglio europeo sono state inequivocabili e la Polonia e altri Paesi dell’Ue vogliono adottare questo pacchetto di sanzioni il ...

